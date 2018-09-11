روسيا: دول غربية تستعد لتدخل عسكري في سوريا

حذرت روسيا في مجلس الأمن الدول الغربية، اليوم الثلاثاء، من أن شن ضربة جديدة على سورية بذريعة مبتكرة أمر غير مقبول، وذكرت أنها تدرس مع تركيا وإيران عقد مؤتمر دولي حول الأزمة السورية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي، إن عددا من الدول الغربية تستعد لـ"تنفيذ تدخل عسكري في سورية وشن ضربة على مواقع حكومية بذريعة الرد على استخدام دمشق المزعوم للمواد السامة وبزعم أن الرئيس السوري، بشار الأسد، أعطى أمرا بتنفيذ هجوم بالكلور".

وأكد نيبينزيا أن "السلطات السورية لا تنوي القيام بذلك ولا تمتلك أي أسلحة كيميائية"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الاخبارية الروسية.

ومن جانبه أكد المندوب الفرنسي، فرانسوا ديلاتر، أن "أي هجوم عسكري على إدلب ستكون له آثار كارثية"، مشيرًا إلى أن "الحرب على الإرهاب لا تبرر استهداف المدنيين".

وأشار ديلاتر إلى وقوع "أزمة غير مسبوقة للاجئين في تركيا في حال بدء العمليات العسكرية في إدلب"، مشددًا أن بلاده ستتحرك "بقوة إذا تم استخدام الكيميائي في سورية".

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، بطلب من روسيا لمناقشة نتائج قمة "ثلاثية أستانا" في طهران حول سورية، إضافة إلى مناقشة التطورات في إدلب.