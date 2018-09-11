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بريطانيا: صندوق تمويلي بقيمة 106 ملايين جنيه إسترليني لتطوير سيارات عديمة الانبعاثات

لندن- د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 11:00 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 11:00 ص

ذكر تقرير إخباري أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، تعتزم الإعلان عن صندوق تمويلي بقيمة 106 ملايين جنيه إسترليني؛ للبحث وتطوير مركبات عديمة الانبعاثات الكربونية، في خطوة تهدف لمساعدة طرق المملكة المتحدة على أن تكون خالية من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.

وذكرت وكالة بلومبرج، أنه سيجري تخصيص الصندوق لأبحاث تتعلق بإنتاج السيارات قليلة الانبعاثات، مع تخصيص 500 مليون جنيه إسترليني أخرى للاستثمار في صناعات رئيسية أخرى بذلك القطاع.

والهدف النهائي للحكومة البريطانية من تلك الخطوة هو أن تكون جميع السيارات والشاحنات الجديدة عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040.


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