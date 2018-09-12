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«جلسات خاصة» في مران الإسماعيلي الأخير قبل مواجهة إنبي

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 11:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 11:55 م

 عقد الجزائري خير الدين مضوى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، جلسة خاصة مع شكرى نجيب مهاجم الدراويش، وذلك على هامش المران الرئيسي الذي أقيم اليوم الثلاثاء ضمن استعداداته لمواجهة إنبي ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الأخر اجتمع محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي، مع علاء عبد العظيم الظهير الأيسر للوقف على مشاكل واحتياجات اللاعب الفنية والذهنية.

ودخل الإسماعيلي في معسكر مغلق أمس الأثنين استعدادا لمواجهة إنبي يوم الخميس المقبل "تابع التفاصيل".

وأعلن خير الدين مضوي، قائمة الدراويش للقاء إنبي "تابع التفاصيل".                    

 

 


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