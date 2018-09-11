وزير الرياضة يبحث دعم اتحاد اليد مع هشام نصر

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أجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بهشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد صباح اليوم الثلاثاء من أجل بحث أليات الدعم واستعداداته للمنافسات المقبله.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات الخاصة بنشاط الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وسبل الدعم المناسب للاتحاد، وكذا استعدادات المنتخبات الوطنية لكرة اليد والمعسكرات التي ستشارك فيها وجاهزيتها لخوض المنافسات والبطولات القارية والعالمية.

واستعرض اللقاء استعدادات استضافة جمهورية مصر العربية لكأس العالم 2021 لكرة اليد ومدي جاهزية الصالات المغطاة التي ستقام عليها فاعليات البطولة .