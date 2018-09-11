بريطانيا تستثمر 100 مليون جنيه لتطوير سيارات أكثر حفاظا على البيئة

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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء اعتزام حكومتها استثمار أكثر من 100 مليون جنيه استرليني (نحو 118 مليون يورو) لتطوير سيارات أكثر حفاظا على البيئة.

جاء ذلك خلال مشاركة ماي في قمة عقدت في مدينة برمينجهام عن تطوير سيارات خالية من الانبعاثات.

وأوضحت ماي أن هناك 500 مليون جنيه استرليني أخرى سيتم تقديمها لهذا الغرض من قبل شركات مثل استون مارتن.

وقالت ماي إنه ينبغي لبريطانيا أن تقود التحول العالمي نحو وسائل نقل خالية من العوادم.

كانت حكومة لندن أعلنت في العام الماضي اعتزامها منع السيارات التي تخلف عوادم من السير في شوارع المملكة المتحدة اعتبارا من 2050، وستشترط بريطانيا أن تكون كل السيارات الجديدة خالية من العوادم اعتبارا من عام 2040.