تحالف كتلة اليسار السويدية يتقدم على يمين الوسط بمقعدين

تقدمت كتلة رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، على كتلة المعارضة اليمينية (يمين وسط) بمقعدين بعد اكتشاف خطأ في كتابة التقارير في أحد مراكز الاقتراع.



وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن حزب "ديمقراطيي السويد" المناهض للهجرة حصل على مقعد واحد أكثر مما كان قد أعلن في وقت سابق.



وكان المقعد قد حسابة لصالح كتلة المعارضة المنتمية لتيار يمين الوسط، التي تعرف باسم "تحالف".



وبسبب أن حزب «ديمقراطيي السويد» ليس ضمن "التحالف"، فإن كتلة لوفين، اليسارية، تتقدم بمقعدين أمام كتلة يمين الوسط.



ووفقا لوكالة الأنباء السويدية (تي.تي) فقد وقع الخطأ في مركز اقتراع شمال جوتنبرج.



وقالت هيئة الانتخابات المحلية أن مسؤولي الانتخابات خلطوا نتائج الانتخابات البرلمانية بنتائج انتخابات أخرى جرت في نفس اليوم.



ومن الممكن أن تتغير نتيجة الانتخابات حتى يوم الأربعاء عندما تنتهي سلطة الانتخابات من عد الأصوات الغائبة.