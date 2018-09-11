لاتفيا تشتري أربع مروحيات طراز بلاك هوك من أمريكا مقابل 175 مليون يورو

وافقت الحكومة اللاتفية، اليوم الثلاثاء، على شراء أربع مروحيات طراز بلاك هوك من الولايات المتحدة بقيمة 175 مليون يورو.

وإلى جانب المروحيات، ستحصل لاتفيا عضو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على معدات وقطع غيار وتدريب، ومن المنتظر إتمام الصفقة عن طريق برنامج مساعدات عسكرية لوزارة الخارجية الأمريكية التي وافقت على أمر التصدير، وسيتم توقيع اتفاقية بين الدولتين بهذا الخصوص.

ووصفت وزارة الدفاع اللاتفية، طائرات البلاك هوك بأنها "أفضل مروحيات ملائمة للقوات المسلحة الوطنية وتصلح للمهام العسكرية والمدنية أيضا".