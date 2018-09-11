شرطة نيبال تطارد نمرا بريا قتل طفلة عمرها 5 أعوام

بدأت الشرطة في نيبال اليوم الثلاثاء عملية للبحث عن نمر بعد أن قتل طفلة عمرها خمسة أعوام خلال تناولها وجبة خفيفة بالقرب من متجر بقالة جنوبي نيبال.

وكانت الطفلة تتناول الشعيرية سريعة التحضير مع شقيقتيها بالقرب من غابة في قرية كيمداندا بعد ظهر أمس الاثنين عندما انقض عليها النمر ، وفقا لما قاله ناواراج مالا ،وهو مسؤول بارز في الشرطة في منطقة أرغاخانشي.

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"لقد عبأنا فريقا من رجال الشرطة وحراس الغابات للقبض على الحيوان".

وذكر أن الشقيقتين الأخريين اللتين هربتا من موقع الحادث أخبرتا والدتهما بما جرى.

وأفاد مسؤول الشرطة بأنه تم العثور على جثمان الفتاة وقد تعرض للنهش من النمر على بعد أمتار من موقع الهجوم.

ويعتقد أن النمر هو الذي قتل أكثر من عشرة أطفال خلال عدة أعوام في المنطقة نفسها.

وتزايدت المواجهات بين البشر والكائنات البرية خلال الأعوام الماضية في نيبال ، ما يزيد من المخاوف إزاء سلامة سكان المناطق القريبة من الغابات.