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بتكلفة 4.6 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح توسعات كوبري «العبور»

الشرقية- فاطمة علي:
نشر فى : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 3:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 3:44 م

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، أعمال توسعة وإزدواج كوبري «العبور» بمدينة الزقازيق، بتكلفة 4 ملايين و675 ألف جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وقال المحافظ، في بيان صحفي اليوم، إن الهدف من توسعة الكوبري هو فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، خاصة في أوقات الذروة وتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن خطوات إنشاء الكوبري من المهندس رضا مهدي وكيل وزارة الموارد المائية والري، والذي أوضح أن الكوبري بطول 35 ألفا و600 متر على بحر «مويس» بحمولة 90 طنا، حيث تم إنشائه على خوازيق بطريقه التفريغ، وذلك لزوم ازدواج الكوبري.

وحضر الافتتاح اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، وحامد هبيلة السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والمحلية، وعددًا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمدينة الزقازيق.

 


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