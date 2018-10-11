طبعة جديدة من «أنبياء الله» للكاتب أحمد بهجت

طرحت دار الشروق، طبعة جديدة من كتاب «أنبياء الله» للكاتب الكبير أحمد بهجت.



بقلمه الرشيق، وقدرته الفذة على تبسيط حقائق التاريخ، يقدم أحمد بهجت في هذا الكتاب رؤية شفافة لمسيرة الأنبياء المتواصلة والمتكاملة، من أجل تحقيق الرسالة التي اختارهم الله سبحانه وتعالى لأدائها من أجل هداية البشر.



ويهدي أحمد بهجت كتابه إلى روح سيدنا «جبريل» عليه السلام، قائلًا: «إلى الروح الأمين، جبريل عليه السلام، لو أنه تكرم وسمح.. أن أضع خدي على التراب وأبكي حتى ينبت العشب من دموعي.. فسوف أهدي الكتاب إليه.. إيمانًا بالغيب، وخشوعًا للجلال، واعترافًا بفضله على البشر، بوصفه رسول رب العالمين إلى الأنبياء.. مع اعتذار عميق وخوف مشفق.. لجرأة الطين الخاطئ على مجرد التوجه إليه بالحديث فضلًا عن الإهداء».



ويتضمن الكتاب أربعة عشرة قصة من قصص الأنبياء، وهمم: «آدم، نوح، هود، صالح، إبراهيم، يوسف، موسى، داود، سليمان، أيوب ويونس، عُزير، زكريا ويحيى، المسيح، محمد».



ويمتاز هذا الكتاب، عن الكتب السابقة التي ألفت في نفس الموضوع، بأسلوب التناول، وإشراقة الرؤية، والإحساس المتفرد بمغزى القصة.



وكما أقبل الآلاف على كتاب أحمد بهجت الموسع عن «أنبياء الله» فقد استمتع آلاف أيضًا بكل سطر من هذه الطبعة الميسرة التي تفخر دار الشروق بتقديمها لشباب الغد.