مقتل 8 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب إعصار شرقي الهند

لقي ثمانية أشخاص حتفهم، إثر إعصار عنيف أحدث أضرارًا بالمنازل، واقتلع الأشجار في المناطق الساحلية من ولايتي أندرا براديش وأوريسا، شرقي الهند، اليوم الخميس.

ووفقًا لتقارير، وقعت حالات الوفاة جميعًا في ساحل ولاية أندرا براديش، ولم ترد تقارير حتى الآن بشأن حدوث إصابات في ولاية أوديشا المجاورة.

وقال مسؤول من غرفة المراقبة الخاصة بإدارة الكوارث في ولاية أندرا براديش، إن ستة من الضحايا كانوا من الصيادين.

وكانت الولايتان، نفذتا عمليات إجلاء لآلاف الأشخاص من المناطق الساحلية المنخفضة المتاخمة لخليج البنغال، وهو ما أدى إلى انخفاض في أعداد المصابين.