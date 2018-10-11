الكونغو تحقق انتصارها الأول بتصفيات أمم أفريقيا علي حساب ليبيريا

حقق منتخب الكونغو انتصاره الأول في دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم بالكاميرون، وتغلب على منتخب ليبيريا 3 / 1 اليوم الخميس في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة.



وافتتح تييفي بيفوما التسجيل للكونغو في الدقيقة، 15 ثم تعادل سام جونسون للمنتخب الليبيري في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني.



وبعدها ، أضاف برانس ايبارا الهدف الثاني للكونغو في الدقيقة، 62 واختتم زميله برنس اونيانجي التسجيل بالهدف الثالث للكونغو في الدقيقة 90 .



ورفع منتخب الكونغو رصيده الي أربع نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليبيريا عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.



ويلتقي المنتخبان مجددا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة علي ملعب "سامويل كانيون دو" في ليبيريا.