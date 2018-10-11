كارول سماحة معلقة علي حذف أغاني إليسا: الاستقلالية هي الوسيلة الأضمن

علقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن الأزمة الحالية بين الفنانة إليسا وشركة روتانا للصوتيات، بعدما حجبت جميع أغانيها من موقع "يوتيوب" وتطبيق "أنغامي" لعرضها حصريا على التطبيق الجديد.

وقالت كارول عبر حسابها بموقع "تويتر":"ما يجري في عالم الموسيقى اليوم في الشرق الأوسط يدلّ على أنّنا في مرحلة إنتقالية هامّة…فالإرتباط بشركة إنتاج بات سيف ذو حدّين، وعلى الفنان أن يختار الجهة الإنتاجية بعناية أكثر، أو يغرّد وحيداً مسيطراً على إرثه الفنّي وأتمنى أن يكون القرار الذي اتخذته في السنوات الماضية بالإنتاج المستقل هو الوسيلة الأضمن لحقوقي الفنية والفكرية".

وكانت شركة روتانا وقعت اتفاقية مع شركة "ديزر"، ونص الاتفاق على أن تطبيق ديزر للموسيقى سيحصل على الحق الحصري لعرض الأعمال المنتجة من قبل الشركة، وذلك بعد سحبها من تطبيق "انغامي" وموقع "يوتيوب" ليشمل ذلك كل الفنانين التابعين لشركة روتانا.