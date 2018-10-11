الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق يمتد من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس تدمير نفق يمتد من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

وصرح أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، :"في الساعات الأخيرة، أحبط الجيش نفقا إرهابيا تم حفره من منطقة خزاعة (التابعة لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة) واجتاز الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف :"لقد أحبطنا في العام الأخير 15 نفقا إرهابيا. لدينا ألية عمل تكنولوجية متقدمة لاكتشاف وإحباط أنفاق هجومية ودفاعية تابعة لحماس".

واتهم المتحدث حركة حماس بإهدار موارد قطاع غزة "لتأسيس بنى تحتية هدفها المساس بمواطني إسرائيل".

يأتي الإعلان في ظل توترات مستمرة تشهدها الحدود بين القطاع وإسرائيل أسفرت عن مقتل نحو مئتي شخص منذ بدء "مسيرات العودة" على الجانب الفلسطيني من الحدود منذ الثلاثين من30 مارس الماضي.