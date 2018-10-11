علقت الفنانة عارفة عبد الرسول، على الدور الذي قدمته في الفيلم السينمائي الجديد «عيار ناري»، قائلة إنها جسدت شخصية أم بسيطة، اضطرت للكذب على أبنائها خوفًا عليهم.



وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، أمس الأربعاء، أن مخرج العمل تفاجأ برد فعلها البسيط على الدور، ظنًا منه أنه يتخلله بعض الصعوبة.



وتابعت: «بالنسبة لي الدور كان بسيط لأن مفيش أم مضطرتش أنها تكدب عشان خاطر ولادها»، متسائلة: «مين من الأمهات ما عملش كده؟ دائما الستات بيكدبوا عشان ولادهم في أي أمكان، والشخصية كانت بتحاول تحمي أولادها بكل الطرق».



وشارك في بطولة الفيلم السينمائي الجديد «عيار ناري»، كل من أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، روبي، هنا شيحة، أحمد مالك، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، صفاء الطوخي، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.



