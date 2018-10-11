«وزير الآثار» يشارك في فعاليات افتتاح القمة السابعة عشر للمنظمة الدولية للفرانكفونية

شارك وزير الآثار، خالد العناني، ممثلا عن جمهورية مصر العربية، في فعاليات افتتاح القمة السابعة عشر للمنظمة الدولية للفرانكفونية والتي تُعقد يومي ١١ و١٢ أكتوبر الجاري في العاصمة الأرمينية يريفان.

وافتتح رئيس الوزراء الأرميني القمة بحضور رئيس الجمهورية الأرميني، ورئيس مدغشقر المؤقت، بوصف بلاده الرئيس السابق للقمة التي عُقدت في تناناريف في ٢٠١٦، كما شارك في الافتتاح عدد كبير من رؤساء الجمهوريات ورؤساء وزراء الحكومات منهم الرئيس الفرنسي، والسويسري، ورئيس الوزراء الكندي، ورؤساء لبنان وتونس والنيجر وتشاد ورواندا وإفريقيا الوسطي، ورئيس وزراء الكونغو الديمقراطية وأمير موناكو، حيث يشارك ٣٨ رئيس دولة ورئيس وزراء ووفود ٨٤ دولة وحكومة بالاضافة إلي مديري العديد من المنظمات الاقليمية والدولية.

تستمر أعمال القمة حتي يوم ١٢ الجاري وسوف يصدر عنها اعلان القمة السابعة عشر للمنظمة تحت اسم اعلان يريفان للحياة سوياً، ومن المنتظر صدور وثيقة تحمل اسم نداء يريفان تنادي بتطبيق قيم الديمقراطية واحترام التعدديات الثقافية والاجتماعية وقبول الأخر، كما من المنتظر صدور عدد من القرارات الختلفة التي تتناول القضايا التي تهم الدول الأعضاء في المنظمة.

كانت مصر قد انضمت لوكالة اثقافة والتعاون الفني الناطقة بالفرنسية عام ١٩٨٣ ثم أسهم أمين عام الأمم المتحدة الراحل د. بطرس بطرس غالي في تطوير تلك الوكالة ليدشن منظمة جديدة تحمل اسم المنظمة الدولية للفرانكفونية عام ١٩٩٧ مُتخذاً من باريس مقرا لها، وتولي منصب أول أمين عام لها حتي عام ٢٠٠٢ وخلفه الرئيس السنغالي الأسبق عبده ضيوف حتي عام ٢٠١٢.

كما تستضيف مصر منذ عام ١٩٨٩ الجامعة الإفريقية لخدمة التنمية في افريقيا والمعروفة باسم جامعة سنجور بالاسكندرية والتي اسهمت في تخريج وتدريب الآلاف من الكوادر الإفريقية الشابة، وهي تعد احد الاجهزة الأربعة الرئيسية التي تقوم عليها منظمة الفرانكفونية جنباً إلي جنب مع الوكالة الفرانكفونية للجامعات التي تستضيف الاسكندرية ايضاً مكتباً لها، ورابطة رؤساء المدن الفرانكفونية وقناة TV 5 Monde الدولية الناطقة بالفرنسية.