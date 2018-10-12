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«العفو الدولية» تؤكد قيام الإدارة الأمريكية بفصل 8000 أسرة على الحدود المكسيكية

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 11:33 م | آخر تحديث : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 11:33 م

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فصلت نحو 8000 عائلة مهاجرة على الحدود الأمريكية المكسيكية منذ أوائل عام 2017.

ووفقا لتقرير المنظمة، فقد تم فصل أكثر من ستة آلاف أسرة بين 19 أبريل و15 أغسطس من العام الجاري وحده.

وتشير الأرقام إلى "وحدات عائلية"، وهو مصطلح تستخدمه السلطات الأمريكية لوصف أسر بأكملها أو أفراد من العائلة، وهي لا تشمل الأشخاص ذوي العلاقات غير الأبوية، مثل الأطفال المنفصلين عن أجدادهم.

وقالت المنظمة، إن الأرقام التي تستند إلى معلومات قدمتها الجمارك الأمريكية وجهاز حماية الحدود، أعلى من الأرقام التي سبق أن أقرتها الحكومة.


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