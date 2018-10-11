أعلن البنك المركزى عن إبرام اتفاقية تمويل دولية بقيمة 3.8 مليار دولار مع بنوك سيتى جروب وكريدى سويس، ودويتشه وأبوظبى الأول ولندن برنش، وإتش إس بى سى وجى بى مورجان وبنك. ICBC Standard وNatixisو Nomura.

وبحسب بيان البنك فإن الاتفاقية تشمل التزام البنك المركزى بإعادة الشراء، ويصل تاريخ الاستحقاق النهائى إلى 4 أعوام ونصف من تاريخ التوقيع الذى تم أمس الأول، فيما سيتم تسوية العملية بتاريخ 19 نوفمبر المقبل، بعد سداد البنك المركزى 3.1 مليار دولار فى 15 من نفس الشهر، والتى تمثل قيمة عملية البيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية تمت فى 15 نوفمبر عام 2017 مع مجموعة من البنوك الدولية.

وأضاف البنك، أن هذه العملية تحقق هدف تحسين هيكل الدين الخارجى من خلال مد آجال الاستحقاق، كما تعد شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية فى نجاح برنامج الإصلاح، لاسيما مع الالتزام المستمر الذى أبدته السلطات المصرية فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية، بالرغم من تزايد المخاطر العالمية وتشديد الأوضاع المالية فى الدول المتقدمة.

وستتم الاتفاقية مقابل إجمالى قيمة السندات الدولارية المصدرة من مصر فى نوفمبر 2024 ونوفمبر 2028، التى فى حوزة البنك المركزى إضافة إلى السندات الدولارية التى ستصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى بآجال استحقاق 2026 و2030 وسيتم إدراجها كباقى السندات الدولارية المستخدمة فى هذه الاتفاقية فى بورصة أيرلندا وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن.

ويمثل مبلغ الاتفاقية الجديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء 75% من قيمة السندات الدولارية المشار إليها.

وكان المركزى قد وقع اتفاقا خلال العام الماضى بقيمة 3,1 مليار دولار، حيث بلغ إجمالى الطلبات المقدمة 4,3 مليار دولار.

وتمت العملية مع البنوك مقابل معظم قيمة السندات الدولارية المستحقة فى ديسمبر 2018، نوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 فى حوزة البنك المركزى، والمدرجة فى بورصة أيرلندا، وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها.