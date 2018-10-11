«المصري» عن عودة الطيران الروسي: «لن نطلب حاجة من حد واللي عايز ييجي لنا ييجي»

قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران، إن وزارة الطيران تستهدف أن تبلغ الطاقة الاستيعابية لميناء القاهرة الجوي إلى 30 مليون مسافر خلال عامين، مشيرا إلى أن الطاقة الحالية تصل إلى ما بين 12-14 مليون في السنة، مؤكدا أن التسويق فيما يتعلق لبيع تذاكر مصر للطيران سيتم بشكل علمي تماما.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع قيادات الوزارة والصحفيين اليوم الخميس.

وفيما يتعلق بالملف الروسي وعودة الطيران الروسي إلى باقي مطارات مصر، قال "المصري" إن السفير المصري في روسيا عند عرض آخر المحادثات بين الجانبين، "مضيفا: "لن نطلب حاجة من حد، واللي عايز ييجي لنا ييجي، أتوقع أعلى رواج سياحي، والأرقام تدل على زيادة الحركة السياحية".