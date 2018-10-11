الخميس 11 أكتوبر 2018 2:29 م القاهرة القاهرة 29.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
النتـائـج تصويت

«المصري» عن عودة الطيران الروسي: «لن نطلب حاجة من حد واللي عايز ييجي لنا ييجي»

صفية منير
نشر فى : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 1:36 م | آخر تحديث : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 1:45 م

قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران، إن وزارة الطيران تستهدف أن تبلغ الطاقة الاستيعابية لميناء القاهرة الجوي إلى 30 مليون مسافر خلال عامين، مشيرا إلى أن الطاقة الحالية تصل إلى ما بين 12-14 مليون في السنة، مؤكدا أن التسويق فيما يتعلق لبيع تذاكر مصر للطيران سيتم بشكل علمي تماما.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع قيادات الوزارة والصحفيين اليوم الخميس.

وفيما يتعلق بالملف الروسي وعودة الطيران الروسي إلى باقي مطارات مصر، قال "المصري" إن السفير المصري في روسيا عند عرض آخر المحادثات بين الجانبين، "مضيفا: "لن نطلب حاجة من حد، واللي عايز ييجي لنا ييجي، أتوقع أعلى رواج سياحي، والأرقام تدل على زيادة الحركة السياحية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك