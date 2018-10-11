إعصار تيتلي يضرب شرق الهند

ضرب إعصار "تيتلي" اليوم الخميس، شرق الهند مصحوبا برياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة، وأمطار غزيرة هطلت على المناطق الساحلية من ولاية "أوريسا".

وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية، أن الإعصار تسبب في اقتلاع الأشجار وأعمدة الكهرباء ما أدى بدوره إلى إغلاق بعض الطرق، إلى جانب انقطاع الاتصالات في بعض الأماكن، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وكانت السلطات الهندية، قد قامت بإجلاء أكثر من 300 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر، كما أقامت 800 مركز للإيواء مزود بالمواد الغذائية ومواد الإغاثة اللازمة، كما ناشدت الصيادين تجنب الإبحار، وأمرت المدارس بإغلاق أبوابها كإجراء احترازي.