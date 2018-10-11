السجن لضابط إيطالي في جريمة اغتصاب طالبتين أمريكيتين في فلورنسا

صدر حُكمُ اليوم الخميس بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر بحق ضابط في شرطة الدرك الإيطالية بعدما أدين باغتصاب طالبتين أمريكيين في مدينة فلورنسا العام الماضي.

وكان الضابط ماركو كاموفو، أحد ضابطين اصطحبا طالبتين جامعيتين، من أمام ملهى ليلي وقاما بتوصيلهما لمنزل الفتاتين في سبتمبر 2017. وتقدمت الطالبتان لاحقاً ببلاغ حول تعرضهن للاعتداء الجنسي داخل شقتهن.

وأفادت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية بأنه الحكم صدر بحق كاموفو في محاكمة سريعة، وهو شكل من أشكال التقاضي يسمح بشئ من التساهل في الحكم.

وأضافت الوكالة أن الادعاء طالب بسجن الضابط المتهم خمسة أعوام وثمانية أشهر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان كاموفو سيذهب إلى السجن على الفور، أم لن يتم سجنه إلا بعد استنفاد جميع إجراءات الاستئناف، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

وذكرت "أنسا" أن الشرطي الاخر المتهم بالاشتراك في جريمة الاغتصاب، وهو بيترو كوستا، اختار الخضوع لمحاكمة عادية، من المقرر أن تبدأ في 10 مايو المقبل.

وقضت شرطة الدرك بعزل الضابطين. واعترف كاموفو في المحكمة اليوم بممارسة الجنس مع إحدى الطالبتين، اللتين كانتا ضمن برنامج تبادل جامعي، لكنه أصر على أن ذلك تم بموافقة الطرفين.

التتبع