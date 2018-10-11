شتاينماير يحيي ذكرى ضحايا الاحتلال الألماني في اليونان

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أحيا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في مستهل زيارته لليونان اليوم الخميس، ذكرى ضحايا الجرائم الألمانية في اليونان خلال الحرب العالمية الثانية وذلك من خلال زيارة معسكر اعتقالات نازي سابق.

وكان هناك ما يصل إلى 25 ألف معتقل في معسكر خيدري بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا أثناء الاحتلال النازي لليونان.

وبعد عام 1941 وقعت حالات قتل جماعي رميا بالرصاص وغير ذلك من الجرائم الفظيعة في كثير من المناطق باليونان قتل خلالها 60 ألفا إلى 70 ألفا من اليهود اليونانيين وحدهم.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الألماني بعد زيارة المعسكر وبعد وضع إكليل زهور على قبر الجندي المجهول نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس.

كما يتضمن برنامج زيارة شتاينماير لقاء رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس وزعيم المعارضة اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الخميس.

ومن المقرر أن توقع وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا جيفي وممثل عن الحكومة اليونانية بحضور الرئيسين بالأحرف الأولى اتفاقية تعاون بشأن الشباب بين البلدين.

وسيسافر شتاينماير في ختام زيارته الرسمية غدا الجمعة مع الرئيس بافلوبولوس إلى مدينة كالاماتا جنوب اليونان، مسقط رأس الرئيس اليوناني.