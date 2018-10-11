نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل طبية؛ لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في جميع التخصصات، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان بمديريتي أمن "سوهاج، أسيوط".

ووقعت القافلة، الكشف الطبي على عدد من المواطنين بمناطق (جزيرة شندويل، والمراغة، وطهطا) بمديرية أمن سوهاج، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين بدائرة مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا توجيه القافلة الطبية إلى قرية ريفا بدائرة مركز شرطة أسيوط لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.