أعلن خالد أبوبكر وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، عن إقامة ملتقى التوظيف السنوي، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص والمصانع؛ لتوفير فرص عمل لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وذلك يوم السبت المقبل من الـ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ عصراً، باستاد طنطا الرياضى.

وأشار أبوبكر فى تصريح اليوم الخميس، إلى أهمية إقامة مثل هذا الملتقى بالغربية لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال الشركات والمصانع المشاركة، لافتاً إلى أن الهدف من الملتقى، هو استمرار إتاحة فرص عمل للشباب والتدريب المتواصل للعاملين والتواصل مع الشباب، والاستماع إليهم ومعرفة الصعوبات التي تواجههم في الحصول على العمل.