سقوط أول قتيل في فلوريدا بسبب الإعصار مايكل

أودى الإعصار مايكل بحياة أولى ضحاياه في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما لقي رجل حتفه في بلدة جرينسبورو.



ونقلت شبكة (سي إن إن) عن مكتب قائد شرطة مقاطعة جادسدن، أن الرجل لقي حتفه إثر سقوط شجرة على منزله.



ووصل الإعصار "مايكل" إلى سواحل "جالف كوست" في ولاية فلوريدا الأمريكية الأربعاء، مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة وارتفاع في مستوى سطح مياه البحر.



وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الاعصار القوي والمصنف من الفئة الرابعة، وصل إلى اليابسة بالقرب من مكسيكو بيتش في فلوريدا، وهو ما جلب رياحا وصفت بـ"الكارثية".



ويعتبر مايكل أول إعصار من الفئة الرابعة يضرب اليابسة في الولاية منذ عام 1851، وفقا لما ذكره بروك لونج، رئيس الوكالة الاتحادية الأمريكية لإدارة الطوارئ.