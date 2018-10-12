لاعبا سمنود: خططنا لحسم مباراة الزمالك بـ «الهجمة المرتدة»

أكد رفعت مفتاح، لاعب مركز شباب منية سمنود أن فريقه واجه أحد أفضل فرق الكرة المصرية، عندما واجه الزمالك بدور الـ32 من كأس مصر، مُشيرًا إلى أن لاعبو فريقه استهدفوا خطف المباراة بإحدى الهجمات المرتدة.

وكان نادي الزمالك قد تأهل لدور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد تغلبه بصعوبة بهدف نظيف على مركز شباب منية سمنود، أحرزه اللاعب إبراهيم حسن في الدقيقة 83 من عمر المواجهة التي جرت على ملعب بتروسبورت "تابع التفاصيل"

وقال مفتاح خلال تصريحاته لقناة أون سبورت عقب نهاية المباراة : "الزمالك فريق كبير ومن الأفضل في مصر، ونحن حاولنا اللعب على الهجة المرتدة والضغط من وسط الملعب، إلا أن خبرات الأبيض حسمت المباراة بهدف من فرصة واحدة أتت لهم".

من جانبه، أشار مودي نبيل، لاعب سمنود إلى أن المدير الفني لفريقه، فتحي السيد شدد خلال شوطي المباراة على امتصاص غضب وحماس لاعبو الزمالك.

وقال نبيل : "دوري كان مراقبة الظهير الأيسر للزمالك عبد الله جمعه، وركزت بشدة لتأدية دوري على أكمل وجه، ورؤية الملعب لمساعدة الفريق على التأهل".

وأضاف مودي نبيل خلال تصريحاته التلفزيونية : "كنا نود الفوز بالمباراة، لكننا سنسعى لتعويضها بالتأهل إلى دوري الدرجة الثانية".