واشنطن تأمل بإطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز فى تركيا قريبا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأربعاء، عن أمله فى أن تفرج تركيا قريبًا عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية وأثارت قضيّته أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة.



وقال بومبيو أمام المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي: "يحدوني الأمل الكبير بأن يتمكّن القسّ برونسون وزوجته قريبا من العودة إلى الولايات المتحدة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



والجلسة المقبلة لمحاكمة برونسون مقررة في 12 أكتوبر في ازمير (غرب). وقد يحكم على برونسون بالسجن حتى 35 عامًا، بتُهم التجسّس وأنشطة "إرهابية"، وهي اتهامات يرفضها جملة وتفصيلا.



وكانت محكمة تركيّة ردّت في أغسطس طلبًا جديدًا لرفع الإقامة الجبريّة التي فُرضت في 25 يوليو على القسّ برونسون، الذي كان قبل ذلك موقوفا منذ أكتوبر 2016.



وأثار اعتقاله سنة ونصف السنة ثم وضعه في الإقامة الجبريّة تحت المراقبة في تركيا، أزمةً دبلوماسية حادّة بين تركيا والولايات المتّحدة.



وقد فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على تركيا التي ردّت بتدابير مماثلة بسبب هذه القضية.