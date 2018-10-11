«الأعلى للثقافة» يمد التسجيل للمشاركة بمؤتمر التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان لـ 31 أكتوبر

قرر المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى، الموافقة على مد التسجيل للمشاركة بمؤتمر "التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان"، حتى 31 أكتوبر 2018، وذلك برعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

جاء ذلك بناء على طلب عدد كبير من الباحثين الراغبين بالمشاركة فى المؤتمر من مصر وخارجها، فيما قررت اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر مد فترة التسجيل للمؤتمر حتى نهاية أكتوبر 2018 بدلا من 10 أكتوبر 2018 ؛ على أن يقوم المجلس الأعلى للثقافة بالإعلان عن الأبحاث المقبولة يوم 7 نوفمبر 2018.

وتتضمن شروط المشاركة فى مؤتمر التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان أن يكون البحث أو ورقة العمل ضمن أحد محاور المؤتمر، وأن يتصف البحث أو ورقة العمل بالأصالة، وأن يستوفى قواعد البحث العلمى المتعارف عليها، وتتضمن أيضا ألا يكون البحث قد سبق نشره أو عرضه بمؤتمر آخر، وألا تزيد عدد كلمات البحث عن 12000 كلمة، ولا تقل عن 8000 كلمة.

يهدف المؤتمر إلى النقاش وتبادل الخبرات العلمية والثقافية والفنية والأدبية حول قضايا العلاقة بين الثقافة والتنمية المستدامة وبناء الإنسان، والتعرف على التحديات الثقافية التى يمكن أن تواجه التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان، وتوفير منتدى للحوار الثقافى حول إشكاليات بناء الإنسان فى مجال التنمية الثقافية المستدامة، توفير منصة ثقافية متعددة التخصصات لدعم منظومة اتخاذ القرار وصانعى السياسات الثقافية والسياسات العامة بشأن الدور الذى يمكن أن تلعبه الثقافة فى تحقيق التنمية المستدامة بصفة عامة، وبناء الإنسان بصفة خاصة.