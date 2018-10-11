فضيحة التلاعب بالنتائج في بلجيكا تجبر مدرب بروج للمثول أمام القضاء

تقرر أن يمثل إيفان ليكو المدير الفني لفريق كلوب بروج البلجيكي أمام قاضي تحقيق بعد يوم من اعتقاله في قضية التلاعب بالنتائج في كرة القدم البلجيكية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) اليوم الخميس نقلا عن محاميه.

وكان ليكو /40 عاما/ من بين العديد من الأشخاص اللذين تم استجوابهم أمس الأربعاء في تحقيق موسع من قبل مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي.

وجرت 57 عملية مداهمة من قبل الشرطة في جميع أنحاء أوروبا، مع حدوث 44 عملية مداهمة في بلجيكا والباقي في دول فرنسا ولوكسمبرج وقبرص ومونتينيجرو وصربيا ومقدونيا.

وحتى الآن لم يعلق نادي كلوب بروج، حامل لقب الدوري البلجيكي، على هذه المسألة رغم أن ناديي أندرلخت وستاندر دو لياج أكدا أنه تمت مداهمتهما، مثلما حدث مع العديد من الأفراد من بينهم وكلاء لاعبين وحكام وصحفيين.

ووفقا لبيان صادر من مكتب المدعي العام فإن تحقيقا استمر لمدة عام في "عمليات مالية مشبوهة في عالم كرة القدم المحترفة" كشف مؤشرات "تأثير محتمل على نتائج المباريات" في الموسم السابق.

ويتعلق التحقيق القضائي بـ"التنظيم الإجرامي وغسيل الأموال وفساد خاص".