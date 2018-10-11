«حكيم» يصبح على جمهوره من «ميدان الرماية»

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نشر الفنان حكيم، فيديو له عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، وهو يمارس رياضة الرماية.

وداعب «حكيم» جمهوره على صفحته الشخصية، قائلاً: «صباح الرماية».

يذكر أن حكيم طرح منذ أسابيع أغنيه "مشبعتش خصام؟" عبر موقع "يوتيوب"، وهي الأغنية التي تعاون فيها مع الشاعر أمل الطائر، والملحنين وحيد المليجي وعصام توفيق، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا.

شارك «حكيم»، مؤخرًا في فيديو كليب "100 مليون صحة"، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على «فيروس سي».

علي جانب آخر يستعد «حكيم» لعمل فني جديد لم يكشف بعد عن اسمه بعد، ولكنه قام بتشويق جمهوره من خلال بعض الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.\