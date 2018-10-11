واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بإشراف اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع عددٍ من السلاسل التجارية، طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

يذكر أن المبادرة، منذ انطلاقها، تشهد إقبالاً واستحسانًا من المواطنين، الذين أشادوا بجودة المعروضات، وبأسعار السلع المناسبة، مقارنةً بأسعار السوق.

وعبر المواطنين، عن تقديرهم للجهد الذي تبذله أجهزة الوزارة، من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني، ودعم أواصر التعاون والتواصل مع أبناء الشعب المصري.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني، إن ذلك يأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادفة إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، واستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" في مجال توفير السلع الغذائية والخضراوت والفاكهة.

وأشار المصدر، إلى أن مديرو الأمن عقدو عدة اجتماعات، مع أصحاب السلاسل التجارية، وأعضاء الغرفة بالمحافظات؛ لتوفير السلع بأسعار مخفضة.