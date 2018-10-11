ساوثجيت يعتزم الدفع بتشكيلة قوية في مواجهة كرواتيا بدوري أمم أوروبا

ألمح المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، جاريث ساوثجيت، اليوم الخميس، إلى أنه يعتزم الدفع بتشكيلة قوية في مواجهة كرواتيا المقررة غدا الجمعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة في المستوى الأول، بالنسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.



وأمام ساوثجيت فرصة لاختبار العديد من العناصر في ظل انضمام وجوه جديدة للمنتخب وغياب عدد من الأساسيين بسبب الإصابات.



ويتطلع المنتخب الإنجليزي إلى الثأر لهزيمته أمام نظيره الكرواتي في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2018 التي احتضنتها روسيا.



وتقام مباراة الغد دون حضور جماهير، بسبب العقوبة المفروضة على المنتخب الكرواتي من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) ، بسبب ظهور صليب معقوف على أرضية الملعب قبل مباراة للفريق في صفيات "يورو 2016 ".



ويدرك ساوثجيت أهمية الدفع بتشكيلة قوية في مباراة الغد للخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم.



وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي عن المباراة اليوم الخميس: "نحن هنا من أجل محاولة تحقيق نتيجة إيجابية ، والفريق (التشكيل) الذي سيخوض المباراة هو الفريق الذي نثق به."



وأضاف: "لا يوجد هنا لاعب مستبعد من المشاركة ضمن الفريق. سنختار أفضل تشكيل نراه الأنسب من أجل الفوز بالمباراة."



واعترف ساوثجيت بأن اللعب دون حضور جماهيري سيكون أمرا غير معتاد ، لكنه لا يعرف ما إذا كان ذلك يصب في مصلحة فريقه أم لا.



وقال مدرب إنجلترا: "ستكون تجربة غريبة. نمر بذلك في كل يوم في حياتنا... لذلك فالأمر ليس استثنائيا بشكل كلي، ولكنها تجربة مختلفة نظرا لوضعها كمباراة بشكل عام، ومباراة دولية بشكل خاص."



وأوضح: "يعني هذا أن المنتخب الكرواتي لن يتمتع بالطاقة التي يمكن أن يمنحها الدعم الجماهيري على أرضه، عندما يكون الفريق تحت ضغط ، لذلك فالوضع سيكون مختلفا بالتأكيد. ولكن من يعرف ما إذا كان ذلك سيمثل أفضلية لنا أم لا؟".