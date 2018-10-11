الدنمارك وإسرائيل تحتفلان بالذكرى 75 لإنقاذ يهود دنماركيين

احتفل رئيس إسرائيل، ورئيس الوزراء الدنماركي، اليوم الخميس، بالذكرى الـ75؛ لإجلاء أكثر من 7000 يهودي من الدنمارك، إلى السويد المجاورة.

ووضع الرئيس رؤوفين ريفلين، ورئيس وزراء الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، إكليلاً من الزهور على نصب تذكاري في بلدة جيليليجي الساحلية، شمالي كوبنهاجن.

ثم شارك الزعيمان، في مراسم أقيمت بكنيسة جيليليجي، حيث التقيا بعض اليهود الذي كان تم إجلاؤهم والذين اختبأوا في سقيفة الكنيسة عام 1943، قبل أن يستقلوا سفن الصيد التي نقلتهم إلى مكان آمن في السويد.

وقال «راسموسن» إن: "إنقاذ اليهود الدنماركيين كان عملاً مشتركًا وعفويًا نبع من (شعور) المواطنين الدنماركيين بالعدالة والتعاطف".