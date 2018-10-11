استعادة 39 فدانا و1170 مترا مربعا خلال الموجة الـ11 لاسترداد الأراضي بقنا

أكد محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم الخميس، أن الوحدة المحلية لمركزي قنا والوقف بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، نجحت في إزالة 13 حالة تعدي بالزراعة والمباني علي أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ11 لإزالة التعديات.

وأوضح محافظ قنا أن حملة الإزالة المكبرة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة قنا بمساحة إجمالية 17 فداناً، كما نجحت في إزالة 3 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة الوقف بمساحة إجمالية 22 فداناً، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدي بالمباني بمركز الوقف بمساحة إجمالية 1170متر مربع، لافتاً إلى استخدام عدد من المعدات الثقيلة الخاصة بالوحدة المحلية لمركزي قنا والوقف، لتنفيذ قرارات الإزالة وسط تأمين كامل من قوات مديرية أمن قنا.

وشدد المحافظ على استمرار حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بكافة قرى ومدن المحافظة، موجهاً المسئولين بسرعة تنفيذ الإزلات للمخالفين.