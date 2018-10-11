ألمانيا توقع اتفاقا لدعم الانتخابات في ليبيا

وقع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، سلطان حاجيف، اتفاقًا يقضي بأن تقوم ألمانيا بدفع أموال لدعم الانتخابات البلدية في ليبيا.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تغريدة له بموقع "تويتر"، أن ألمانيا تعهدت بموجب الاتفاق "بتقديم مليوني يورو لمشروع الأمم المتحدة الهادف إلى دعم اللجنة المركزية للانتخابات البلدية"، حسبما ذكرت اليوم الخميس "بوابة أفريقيا الإخبارية".

كانت ألمانيا، قد قدمت في شهر ديسمبر الماضي، مليون يورو، كمساهمة في مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا.

ومن المقرر، أن تشهد ليبيا انتخابات في شهر ديسمبر المقبل بموجب البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع باريس حول ليبيا، الذي عُقد في وقت سابق العام الجاري برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور الأطراف الليبية الفاعلة، وممثلي 20 دولة إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.