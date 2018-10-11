قطار كفر الشيخ يفتك بربة منزل بعدما أنقذت طفلتها من الموت تحته

لقيت ربة منزل وأم لطفلة مصرعها، صباح اليوم الخميس، أمام عجلات القطار بعد إنقاذها لابنتها من الموت تحت عجلات القطار بكفر الشيخ.

وكان اللواء فريد مصطفى صابر، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى اخطارًا من العميد خالد إبراهيم، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، يفيد بمصرع ربة منزل ووالدة طفل بالعقد الثالث من عمرها أسفل القطار بمحطة كفر الشيخ، أثناء عبورها شريط السكة الحديد .

وانتقل رجال قسم شرطة النقل والمواصلات فى كفر الشيخ، ومباحث قسم شرطة ثان كفر الشيخ، إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسؤال الشهود تبين أن المتوفاة "س.ر.ا" 28 سنة ربة منزل، تقيم بمنطقة منشأة فؤاد البحرية فى مدينة كفر الشيخ، لقيت مصرعها أثناء إنقاذها ابنتها من الموت أسفل القطار اثناء مرورهما من شريط السكة الحديد فوجئوا بالقطار يمر وكانت ابنتها أمام القطار فدفعت ابنتها خارج قطبان السكة الحديد، ومر عليها القطار ومزق جسدها على قضبان السكة الحديد، وانقذت ابنتها صاحبة الخمسة أعوام ، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة المستشفى العام.