كثافات مرورية بشارع جامعة الدول إثر سقوط سيارة من أعلى كوبري «بولاق»

أصيب سائق بجروح خطيرة بعد سقوط سيارة من أعلى كوبري ناهيا المؤدي إلى بولاق الدكرور بشارع السودان بالجيزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات مرور الجيزة اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بشارع السودان، وانتقل رجل المرور وبصحبتهم أحد الأوناش لرفع السيارة .

وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية عالية وسط انتشار رجال المرور لسحب التكدس المروري تزامنا مع الذروة الصباحية، وأمر اللواء علاء متولي مدير مرور الجيزة برفع اثار الحادث من وسط الطريق، وتسيير الحركة، تحرر المحضر اللازم وأمر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بإحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيقات.