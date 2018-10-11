اختطاف أصغر ملياردير إفريقي في تنزانيا

أعلنت شرطة العاصمة التنزانية، دار السلام، اليوم الخميس، أن مجهولين قاموا باختطاف رجل الأعمال والسياسي محمد ديوجي، الذي يعتبر أصغر ملياردير في إفريقيا، بحسب مجلة "فوربس" الاقتصادية.

وبحسب البيان الصادر عن الشرطة، فإن عملية اختطاف ديوجي (43 عاما) تمت خلال ذهابه لممارسة التمارين الصباحية في أحد فنادق المدينة، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ولا تزال حتى الآن دوافع وأسباب الجريمة غير واضحة، في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في عملية الاخطاف، اثنان منهم أجانب.