محافظ كفر الشيخ: نغطي 70% من الناتج السمكي بمصر

التقى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، بالعميد محمد غالب، مدير شرطة المسطحات المائية بمديرية الأمن، لمتابعة إزالة التعديات على بحيرة البرلس، وضبط المخالفين، بحضور النقيب ناصر الشناوي، رئيس قسم مسطحات البرلس.

قال محافظ كفرالشيخ، إن بحيرة البرلس من أهم المصادر الطبيعية للأسماك، وتُعد محافظة كفرالشيخ من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجاً للأسماك، حيث تنتج قرابة 70% من الناتج القومي للأسماك بعد افتتاح المدينة السمكية الصناعية بغليون.

ونوه بأنه سيتم تنظيم حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وذلك لمكافحة التعديات على بحيرة البرلس، مؤكدًا أنه لن نسمح بممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس، وسيتم تشغيل قسم شرطة مسطحات البرلس الجديد هذا الأسبوع، وتزويده بكافة الإمكانيات والأجهزة، لحماية الثروة السمكية، وضبط المخالفين، وفرض سيطرة القانون والحفاظ على حقوق ومصدر معيشة العديد من الصيادين البسطاء.