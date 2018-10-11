تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 14 مليار دولار بنهاية سبتمبر

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قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، في تصريحات نُشرت يوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، بحسب "رويترز".

يقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

تصريحات نائب الوزير نقلتها نشرة انتربرايز الإلكترونية.

كان قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، ساهم في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.

وأضاف "كجوك" في تصريحاته المنشورة يوم الخميس أن وزارة المالية "ستركز على إصدار السندات الأطول أجلا بداية من العام الجاري".

وألغت مصر في وقت سابق عدة عطاءات لبيع سندات الخزانة بسبب العوائد المرتفعة المطلوبة من البنوك والمستثمرين.