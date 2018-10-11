منظمة إغاثة ألمانية : مستويات سوء النغذية مرتفعة بشكل غير مقبول في أفريقيا وجنوب آسيا

ذكرت منظمة إغاثة ألمانية اليوم الثلاثاء أن مستويات سوء التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا مرتفعة بصورة غير مقبولة .

وجاء في مؤشر الجوع العالمي الذي تصدره سنويا منظمة "فيلت هونجر هيلفه" الألمانية المعنية بمكافحة الجوع في العالم وسوف يعرض مؤشر عام 2018 رئيس المنظمة باربل ديكمان اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين: "في كلتا المنطقتين تعد نسب سوء التغذية وحالات تأخر النمو والهزال لدى أطفال ونسبة وفيات الأطفال عالية على نحو غير مقبول".

وبحسب المؤشر، فإن وضع الجوع في دولة واحدة وهي جمهورية أفريقيا الوسطى يعد "خطيرا".

يذكر أن حربا أهلية اندلعت هناك في عام 2012، حيث واجهت ميليشيات الأغلبية المسيحية والأقلية المسلمة بعضها البعض هناك. ولم يستقر الوضع إلا بعد تدخل عسكري فرنسي تبعته عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. ولكن في عام 2017 اندلعت معارك جديدة هناك.

ولتحقيق هدف التنمية المتمثل في القضاء على الجوع حتى عام 2030، هناك ضرورة لتعزيز المساعي، وفقا لتقرير المنظمة الألمانية الذي يلقي الضوء على الروابط بين الجوع واللجوء والنزوح.

وبحسب المنظمة، انخفض مؤشر الجوع العالمي منذ عام 2000 من 29.2 إلى 20.9، ولكن قيم الجوع في 51 دولة لا تزال خطيرة أو خطيرة جدا.