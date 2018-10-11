حفظ التحقيقات فى واقعة الحمار الوحشى المزيف: النصوص خالية من تحديد الجهات المسئولة

أمرت المستشارة أمانى الرافعى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، أمس، بحفظ التحقيقات مع المختصين بمشروع الحدائق المتخصصة وبالإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى واقعة «الحمار الوحشى المزيف» فى الحديقة الدولية فى مدينة نصر، التى وقعت فى شهر يوليو الماضى.

وذكرت النيابة الإدارية، فى بيان، أن قرار الحفظ جاء لخلو النصوص التشريعية واللائحية من تحديد الجهات المسئولة إشرافيا عن تلك الحدائق، مؤكدا أن التحقيقات كشفت عن فراغ إدارى.

وأشار البيان إلى أن الواقعة سمحت للبعض بالإساءة لصورة مصر دوليا، بعدما انتشرت فى مواقع التواصل الاجتماعى وبعض القنوات الفضائية المحلية والدولية، ببث مقطع فيديو مسجل من داخل الحديقة الدولية، أظهر استغلال الحديقة لحمار عادى باللونين الأبيض والأسود يشبه الحمار الوحشى بهدف التدليس على المترددين على الحديقة، ومحاولة جذب المزيد من الزوار.

ودعت النيابة الإدارية لوضع ضوابط محددة لتوسيع نطاق رقابة إدارة الحدائق المتخصصة، لتشمل النواحى المالية والإدارية والبيئية والأمنية، وكل ما يتعلق بتلك الحدائق باعتبارها تابعة للدولة.

وطالبت النيابة بإخضاع هذا النوع من الحدائق لإشراف الإدارة المركزية لحدائق الحيوان متى ضمت أى نوع من أنواع الحيوانات، لضمان سلامة المترددين على الحديقة، وتطبيق ضوابط التعامل السليم مع الحيوانات والقواعد المعمول بها فى هذا الخصوص.

كانت النيابة الإدارية فتحت تحقيقا فى الواقعة بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية رقم 120 لسنة 2018، أمام المستشار أحمد لطفى محجوب، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بناء على ما تم رصدة بمعرفة إدارة الإعلام برئاسة الهيئة.

وكشفت التحقيقات عن أن حديقة الحيوان الواقعة بنطاق الحديقة الدولية بمدينة نصر مستغلة بموجب عقد استغلال مبرم مع شركة لإدارة المدن الترفيهية، «شركة خاصة»، ومشروع الحدائق المتخصصة التابع لمحافظة القاهرة وأن هذه الحديقة لا تخضع لإشراف الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية نظرا لكونها حديقة نباتية فى الأساس كما أنها لا تخضع للإشراف الفنى من قبل إدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة والتى تنحصر دورها فى الإشراف على النواحى الأمنية والبيئية بها.

وقالت النيابة إن المسئولية تقع على عاتق المتعهد المستغل للحديقة وفقا لكراسة الشروط والمواصفات الصادرة عن مشروع الحدائق المتخصصة بشأن استغلال حديقة الحيوان المنوه عنها، فضلا عن قيام الجهة الإدارية بفسخ التعاقد المبرم مع المتعاقد ومصادرة التأمين النهائى المودع لديها.

وانتهت النيابة، بحفظ التحقيقات مع تكليف الجهة الإدارية بمعالجة الفراغ الإدارى الناجم عن عدم خضوع مثل ذلك النوع من الحدائق لإشراف أية جهة رغم تبعيتها بالأساس للدولة، وبما كان من شأنه عدم وجود ثمة رقابة على مستغلى مثل تلك الحدائق بموجب العقود الموقعة مع الجهة الإدارية.