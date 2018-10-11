وفاة لص أثناء سرقته محل حلاقة بالبساتين

فى مأساة حقيقية لقى لص مصرعه أثناء سرقته محل حلاقة بمنطقة المعادى دون أن يلمسه أحد وكشفت كاميرات مراقبة سقوطه على الأرض فور حصوله على النقود.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا بمتوفي محل الحلاقة بمنطقة المعادي الجديدة، بالإنتقال والفحص تبين أنه "عزت . أ"48 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في 8 أحكام جزئية بإجمالي 13 سنة.

وفحصت أجهزة الأمن كاميرات المراقبة بالمحل وكشفت عن قيام المتوفي بالدخول للمحل في العاشرة صباحاً مرتدياً زي مشابهاً للزي الخاص بعمال المحل حتى لايثير شبهات المارة في الشارع وأثناء دخوله المحل بأسلوب الضغط على كالون الباب الزجاجي بمفك ثم قام بسرقة خزينة صغيرة الحجم بداخلها 15 ألف جنيه، وبعض أدوات المحل ووضعهم داخل أكياس وأثناء خروجه من المحل سقط على الأرض متوفيًا، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.