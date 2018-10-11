افتتاح سوق أسماك جديد في طوكيو بعد غلق «تسوكيجي» الشهير

بدأ سوق أسماك جديد عمله في طوكيو، اليوم الخميس، وذلك بعد أيام من إغلاق سوق «تسوكيجي»، الشهير بعدما استمر عمله 83 عاماً.

وانتقل نحو 900 متجر من السوق القديم، الذي كان يعد مقصداً سياحياً شهيراً، إلى «تويوسو» على بعد كيلومترين جنوب شرق «تسوكيجي».

وكان قد تم إرجاء افتتاح السوق الجديد لمدة عامين، حيث كانت تواجه المدينة مشكلة تلوث التربة والهواء ومشاكل أخرى في الموقع الجديد، الذي كان مقراً لمحطة لإنتاج الغاز.

ومن المقرر هدم السوق القديم ليحل محله مرآب للسيارات، من أجل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، حيث أن قرار غلق سوق «تسوكيجي» أثار جدلاً ومعارضة من جانب العمال.