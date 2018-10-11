محكمة إسرائيلية بصدد عقد جلسة استماع في قضية الطالبة الامريكية الداعمة لمقاطعة إسرائيل

من المقرر أن تعقد محكمة إسرائيلية جلسة استماع في قضية الطالبة الامريكية من أصول فلسطينية، التي منعت من دخول البلاد، بسبب مزاعم دعمها لمقاطعة إسرائيل.

وقد ظلت الطالبة لارا القاسم -22 عاما- في أحد مراكز الاحتجاز لاكثر من أسبوع، قيد الاستئناف. وكانت قد حاولت دخول إسرائيل في الاسبوع الماضي من خلال تأشيرة طلبة، لكي تبدأ دراسات عليا في الجامعة العبرية بالقدس.

وقد تم منع القاسم من دخول البلاد بسبب تبعيتها السابقة لجماعة طلابية تحمل اسم "طلبة من أجل العدالة في فلسطين"، تؤيد مقاطعة إسرائيل.

ومن المتوقع أن تعلن المحكمة حكمها بشأن صحة قرار الحكومة بمنع دخولها، خلال الايام القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، قال محامي الدفاع عن الطالبة، يوتام بن هلال، إنها حرة في قرار العودة إلى الولايات المتحدة، ولكنها اختارت البقاء في مركز الاحتجاز بمطار بن جوريون، لأنها عازمة على بدء برنامج التخرج في الوقت المحدد.

وخلال شهادتها أمام محكمة الاستئناف، قالت القاسم إنها لم تعد تدعم الجماعة الطلابية الداعمة للمقاطعة، وهي حركة "بي. دي. إس" الدولية لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها، وذلك بحسب ما قاله بن هلال.