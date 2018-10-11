زينة إبراهيم تتأهل لنهائيات فردي الجمباز الفني بأولمبياد الشباب

نجحت زينة إبراهيم لاعبة المنتخب الوطنى للجمباز، في التأهل لنهائيات بطولة الفردي العام للجمباز الفني أنسات بدورة الألعاب الأوليمبية للشباب المقامة بالأرجنتين حتى 18 أكتوبر الجاري .

وكانت زينة إبراهيم قد تأهلت إلى أولمبياد الشباب، بعد الحصول على المركز الأول في البطولة الإفريقية التى أقيمت في ناميبيا.

وحصلت مصر على 3 ميداليات برونزيات فى أولمبياد الشباب من خلال مازن العربى فى السلاح، وأحمد النجار فى الفروسية، وعبد الرحمن سامح فى السباحة . "تابع التفاصيل"

وتشارك بعثة مصر برئاسة عبد العزيز غنيم، فى دورة الألعاب الأولمبية الخامسة للشباب بالأرجنتين بـ68 لاعبًا ولاعبة ينافسون فى 23 لعبة أوليمبية من بينهم 39 لاعبا و29 لاعبة وهى ألعاب الملاكمة، السلاح، الكاراتيه، الرماية، الخماسى الحديث، الفروسية، الجمباز الفنى والإيقاعى، الشراع، رفع الأثقال، التجديف، السباحة، القوس والسهم، الثلاثى، تنس الطاولة، كرة السلة 3×3، الكرة الطائرة الشاطئية، ألعاب القوى، كرة القدم للصالات، التايكوندو، الريشة الطائرة، المصارعة، الجودو والدراجات.