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محافظ كفرالشيخ يكلف «حقوق الإنسان» بالمرور على دور الأيتام ورعاية المسنين

محمد نصار
نشر فى : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 7:28 م | آخر تحديث : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 7:29 م

وجه إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بتشكيل لجنة للمرور والمتابعة على دور الأيتام ورعاية المسنين، والمدارس، والمستشفيات بالمحافظة، والتواصل معهم ميدانيًا.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن الدولة أعلنت عن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، والتي تعكس الملامح الأساسية لمصر الجديدة، حيث قررت مصر أن تنطلق نحو البناء والتنمية في إطار مفهوم أشمل لحقوق الإنسان وبناء الإنسان المصري.

ومن جانبها قامت وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان بكفر الشيخ، اليوم الخميس، بالمرور على المدرسة الفكرية والمستشفى المركزي بفوة، وعقد ندوة بحديقة العائلات.


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