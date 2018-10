تعليق جديدة لإليسا حول أزمتها مع «روتانا»

أعربت الفنانة اللبنانية اليسا عن حزنها من حجب أغانيها بموقع يوتيوب بعد تعاقد شركة روتانا مع شركة "ديزر"، الذي يشترط حذف جميع أغنيات نجوم روتانا من يوتيوب لعرضها حصريا على التطبيق الجديد.

وكتبت إليسا عبر حسابها بموقع "تويتر": "انا حزينة للغاية وأرى أغنياتي مثلي مثلكم يتم حجبها".

وكانت شركة روتانا وقعت اتفاقية مع شركة "ديزر"، وينص الاتفاق على أن تطبيق ديزر للموسيقى سيحصل على الحق الحصري لعرض الأعمال المنتجة من قبل الشركة، وذلك بعد سحبها من تطبيق "انغامي" وموقع "يوتيوب" ليشمل ذلك كل الفنانين التابعين لشركة روتانا.

Im watching this just like u and very sorry that it has come to this #elissaoffyoutubesoon https://t.co/67ok4rsiCS