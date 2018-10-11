الأمين العام لأوبك ينتقد تقريرا حول التغير المناخي

انتقد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة (أوبك)، اليوم الخميس، تقريرًا يدعو إلى اتخاذ إجراء جذري لمكافحة التغير المناخي، قائلاً: «مفهوم أن الطاقة المتجددة هي المستقبل الوحيد للعالم مضلل».

ودعت لجنة تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، إلى تغييرات غير مسبوقة في كيفية استهلاك العالم للطاقة، وزيادة كبيرة في استخدام الطاقة المتجددة؛ لاحتواء ارتفاع درجات الحرارة في العالم، وحماية الكوكب من الموجات الحارة، والفيضانات، وارتفاع مستويات مياه البحار.

وقال باركيندو، أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مؤتمر النفط والمال في لندن، "لدينا بواعث قلق كبير فيما يتعلق باستنتاجاتهم، ناهيك عن حلولهم التي تمضي قدمًا".

وسجلت درجات الحرارة، في الثمانية عشر عامًا الأخيرة، أعلى مستوياتها على الإطلاق، منذ بدء قياسها في الفترة بين عامي 1850 و1859، بحسب علماء الأمم المتحدة الذين عزوا ارتفاع درجات الحرارة وتطرف المناخ بشكل رئيسي إلى الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومن بينها ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

وقال «باركيندو»، "لا يتعلق الأمر باختيار أحد مصادر الطاقة دون آخر، كما يقترح بعض زملائنا في المجتمع العلمي. سمعنا في بعض المنتديات أحاديثا تقترح أن مصادر الطاقة المتجددة تشكل المستقبل الوحيد للطاقة. هذا، مع كامل احترامي لأصدقائنا، مضلل بشكل واضح".

وقال تقرير الأمم المتحدة، إن مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في حاجة لأن تصل إلى 70 - 85 في المئة بحلول 2050، مقارنة مع نحو 25 في المئة حاليًا، ليظل ارتفاع درجات الحرارة في نطاق 1.5 درجة مئوية.

وقال «باركيندو»، إن "هجمات المدافعين" عن مصادر الطاقة البديلة، تؤثر على مصادر التمويل والاستثمار في قطاع النفط والغاز مع تداعيات خطيرة محتملة على المجتمع والاقتصاد العالمي.

ولاحتواء الارتفاع العالمي في درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، قالت الهيئة الحكومية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، إن صافي الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون من صنع الإنسان في حاجة للانخفاض بنحو 45 في المئة بحلول 2030، من مستويات 2010.

وأضافت، أن الانبعاثات يجب أن تصل إلى "الصفر" بحلول منتصف القرن.

وأوضح «باركيندو»، "النفط ليس سامًا في نهاية المطاف، الانبعاثات سامة"، مضيفًا أن التقنيات المتعلقة بخفض الانبعاثات من الوقود الأحفوري، والتخلص منها في نهاية المطاف، يجب أن تحتل أولوية الاهتمام.