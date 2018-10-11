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بدء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بتلاوة آيات من القرآن

نور رشوان
نشر فى : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 10:27 ص | آخر تحديث : الخميس 11 أكتوبر 2018 - 10:27 ص

بدأت فعاليات الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، بتلاوة الشيخ خالد الجارحي، لآيات من القرآن الكريم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، تحت عنوان «أكتوبر تواصل الأجيال».


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